Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı - Son Dakika

Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bu kez kendi kızının nikahını kıydı.

Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bu kez kendi kızının nikahını kıydı.


Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın kızı Ecem Sena Türkyılmaz ile İsmail Türkcan'ın nikah töreni gerçekleşti. Belediye Nikah Salonundaki törende çiftlerin nikah şahitliğini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ile Gökay Gül yaptı. Başkan Türkyılmaz genç çiftlerin nikahını kıydıktan sonra ikiliye fidan hediye etti. Evlilik cüzdanını ise MHP İl Başkanı Baloğlu tarafından çifte takdim verildi.


Kızının nikahını kıymasından dolayı hem mutlu hem de onurlu olduğunu ifade eden Başkan Türkyılmaz, Allah'tan hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Kendisi için mutlu bir gün olduğunu dile getiren damat İsmail Türkcan, "Benim için en mutlu gün diyebilirim. Mutluluğumuz anlatılmaz yaşanması lazım. Allah herkese nasip eyler" dedi.


Babasının duygularını yaşadığını belirten Ecem Sena Türkyılmaz da hem mutlu hem de hüzünlü olduğunu söyledi. - KIRIKKALE

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sisi lakaplı trans birey Seyhan Soylu, üçüncü evliliğini Fahri Yazıcı ile yaptı
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi Karlı yolda drift atan alkollü stajyer sürücünün savunması 'pes' dedirtti: Hava karlı, kar lastiğim yok

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 22:24:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]