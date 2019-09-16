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Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde "Kayserispor zirvesi"

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde perşembe akşamı yapılacak lansman toplantısı öncesi, "Kayserispor zirvesi" gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde perşembe akşamı yapılacak lansman toplantısı öncesi, "Kayserispor zirvesi" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen zirveye AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin ve Kapalı Kale taraftarlar grubu başkanı Ahmet Dirgenali katıldı.

Memduh Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, şehrin en önemli marka değeri Kayserispor'un her zaman yanında olduklarını, Kayserispor ile ilgili her konuya hassasiyetle yaklaştıklarını ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin önderliğinde bugün yaptıkları toplantının da bunun en önemli göstergelerinden birisi olduğunu kaydetti.

Katılımcılara teşekkür eden Büyükkılıç, perşembe akşamı gerçekleştirilecek "Kayserispor Lansman Toplantısı"nın önemine işaret ederek, ulusal ve uluslararası yayınların yapılacağı gecede herkesi Kayserispor'a az çok demeden destek olmaya davet etti.


Toplantıda, 19 Eylül Perşembe akşamı Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak lansman toplantısına ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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