Belediye Başkanı Çalışkan'a başarı belgesi - Son Dakika

Belediye Başkanı Çalışkan'a başarı belgesi
12.03.2021 10:37
Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Covid-19 salgın hastalığı sürecinde verdiği büyük özveri ve mücadele için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a 'başarı belgesi' verdi.
Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Covid-19 salgın hastalığı sürecinde verdiği büyük özveri ve mücadele için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a 'başarı belgesi' verdi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı makamında kabul eden Kaymakam Buğra Karadağ, pandemi sürecinde özveri ile mücadele veren ve içinde bulundukları bu zorlu süreçte büyük emek ve çaba gösteren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan' a azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek "Başarı Belgesi" sundu. - KÜTAHYA
Son Dakika "Gölgesi yeter" dediği babasını öldüren 17 yaşındaki gencin ilk sözleri: Belinde silah var sandım Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümünde TRT'den özel yayın İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı Husumetlilerinin başlarına ödül koyduğu aile,1 yıldır korku içinde yaşıyor Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cansız bedeni çekyat içinde bulundu