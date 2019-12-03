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Belediye Başkanı Çalışkan'dan özel öğrencilere hediye

7 saat önce

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören özel öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Çalışkan'dan özel öğrencilere hediye, System.String[]

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören özel öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Şehitler Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Atatürk ilkokullarında öğrenim gören Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek Dünya Engelliler Günlerini kutlayıp, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.


Herkesin birer engelli adayı olduğunu, imkan verilmesi halinde engelli vatandaşların da birçok şeyi başarabileceğini dile getiren Başkan Çalışkan," Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için Belediye olarak, tüm imkanlarımızı seferber ederek destek olmaya çalışıyoruz. Onların her zaman yanlarındayız ve onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Dünya Engelliler Günü, Fatih Çalışkan, Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
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