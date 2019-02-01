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Belediye Başkanı Çalışkan, Spor Yatırımını İnceledi

2 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yapımı devam eden Bireysel Sporlar Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Çalışkan, Spor Yatırımını İnceledi, System.String[]
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yapımı devam eden Bireysel Sporlar Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Larende Mahallesi'nde yapımı devam eden Bireysel Sporlar Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Çalışkan, tesisin son durumu hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'den bilgi aldı.


Çalışkan, yaptığı konuşmada, her türlü bireysel sporun yapılacağı spor kompleksinin yaz aylarında hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

Sosyal belediyecilik gereği temel hizmetlerin yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve spor alanında da vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade eden Çalışkan, şunlar kaydetti:


"Tesislerimiz olmadan, altyapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmenin mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden altyapıya ve spor tesislerine önem verdik. 5 yıl içerisinde 27 mahallemize futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yer aldığı 38 semt spor sahası yaptık. Bakanlıklarla görüşerek şu an içerisinde bulunduğumuz bireysel sporlar spor kompleksi ve 3 bin kişilik spor salonu ile 15 bin kişilik şehir stadyumu gibi çok önemli projeleri şehrimize kazandırdık. Bu projelerin arsa tahsisini, altyapısını ve imar düzenlemesini belediyemiz gerçekleştirdi. Bu 3 büyük projede de çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Türkiye geneline bakarsak, spor yatırımlarında Karaman, 81 il arasında ilk 10'un içerisinde."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:46 Kaynak: AA

Ali Osman, Bebek, Özgür Ertuğrul, Karaman, Güncel
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