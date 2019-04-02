Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Çalışkan, Veda Ziyaretlerine Başladı

Belediye Başkanı Çalışkan, Veda Ziyaretlerine Başladı

42 dakika önce

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli seçimlerle birlikte görevi sona erecek olan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Vali Fahri Meral'e veda ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Çalışkan, Veda Ziyaretlerine Başladı, System.String[]
31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli seçimlerle birlikte görevi sona erecek olan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Vali Fahri Meral'e veda ziyaretinde bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette; beş yıldır sürdürdükleri belediye başkanlığı döneminde hizmet belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini ve Karaman'ın her anlamda en kaliteli hizmeti alabilmesi için mücadele verdiklerini belirten Ertuğrul Çalışkan, "İki yıldır birlikte çalıştığımız ve Karaman'a hizmet noktasında verdiği destekle her zaman yanımızda olan Valimiz Fahri Meral'e teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Fahri Meral ise beş yıl boyunca Karaman'a verdiği hizmetlerden dolayı başkan Çalışkan'a teşekkür ederek bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temenni etti.

Ziyaret karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona ererken ziyaretin ardından Vali Meral günün anısına Başkan Çalışkan'a hediye takdim etti. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:12 Kaynak: İHA

Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O İller Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Dizi Oyuncusu Meral Kaplan'ın Eşine 5 Gün Zorlama Hapsi AK Parti, İstanbul'un Tüm İlçelerinde Sonuçlara İtiraz Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:54:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Çalışkan, Veda Ziyaretlerine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]