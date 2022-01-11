Üye Girişi
Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı - Son Dakika

Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı

11.01.2022 16:37

Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: "Belediye başkanlığıma, hayatıma da mal olsa bu benim için namus davasıdır" Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a yönelik gerçekleştirilen suikast...

Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: "Belediye başkanlığıma, hayatıma da mal olsa bu benim için namus davasıdır"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminin yargılanmasına başlanıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, belediye başkanlığına, hayatına da mal olsa bu davanın kendisi için namus davası olduğunu söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2020 yılının Temmuz ayında akşam saatlerinde Taşköprü 1. çevre yolu mevkiindeki babasına ait bağ evinin önünde bulunduğu sırada birkaç el ateş edildi. Olayda yaralanan olmazken Belediye Başkanı Çatal'ın şahsi aracının arka camına kurşun isabet etti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren soruşturmanın ardından Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a yönelik gerçekleştirilen suikastın ilk duruşması bugün başladı. Taşköprü Adliyesinde 'Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşması öncesinde Belediye Başkanı Çatal'ın avukatı Hasan Gürbüz, "Seçilmiş belediye başkanımıza bir suikast girişimi oldu, silahlı saldırı yapıldı. Başkanımız öldürülmeye çalışıldı. Ancak soruşturma aşaması maalesef beklediğimiz gibi geçmedi. Bazı deliller elimizin altında olduğu halde bunlara ulaşılmadı. Bazı sanıklara ulaşılmadı. İşin gerisi karanlık kaldı. Maalesef iddianame adam öldürmeye teşebbüs olduğu halde eylem silahla tehdit ve mala zarar verme suçundun açıldı. Yargılama esnasında adil bir yargılama yapılacağına inanmak istiyoruz ve kovuşturmanın genişletilme suretiyle ulaşılmayan sanıklara ve delillere ulaşılacağına ve eylemi yapanların, arkasında azmettirenlerin güçlerin ortaya çıkartılıp en ağır şekilde cezalandırılacağına inanmak istiyoruz. Bizim bugünkü yargılamadan ve sonra devam edecek yargılamalardan beklentimiz budur." dedi.

Sanıkların bugün için savunmalarının alınacağını belirten Gürbüz, "Bizlerin onlara bazı soruları olacak. Taleplerimiz olacak mahkemeden, bizler suçun vasfının adam öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyoruz. Mahkemenin görevsizlik kararı verilerek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep edeceğiz. Tabii ki daha sonraki aşamalarda tanıklar dinlenecek, keşifler yapılacak. Bizim soruşturmanın genişletilmesi taleplerimiz var, bunları mahkemeden talep edeceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkartılması için gereken bütün hukuk mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

Davada şu anda 4 tane sanığın olduğunu söyleyen Gürbüz, "Bu olay 2020 yılının Temmuz ayında oldu. Davası 1 yılı aşkın sure sonrasında açılabildi. Maalesef soruşturma aşamasında yapılmış birçok eksiklikler, yanlışlar ve hatalar var. Onları kovuşturma aşamasında tamamlamaya çalışacağız. Bir hukukçu gözüyle süreç maalesef uzun sürdü, ağır işledi ve yavaş işledi. Bu kadar geçen zamana göre dosyanın içerisinde açık seçik bazı deliller olmasına rağmen onların peşine düşülmedi. Eksik bırakıldı. Belediye Başkanının arabasına bırakılan bir not var. O not üzerine sanıkların bahçesinin birinde kazı yapıldı ve silah orada bulundu. O notun devamında bazı isimler vardı, o isimlere yönelik soruşturma genişletilmedi. Onların HTS kayıtları getirtilmedi. Ciddi eksikliklerimiz oldu, onları kovuşturma aşamasında tamamlamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"Belediye başkanlığıma, hayatıma da mal olsa bu benim için namus davasıdır"

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, şunları kaydetti: "Benim üç tane çocuğum var. Neden kaynaklanırsa kaynaklansın benim üç tane çocuğum, üç ay boyunca evden çıkmadı. Baba silahlı adamlar mı var sokakta diye korktular. Bu çocuklarımın bana bunu söylemesinin nedenini sizler bulun. Ben bu çocuklarımın bu söyleminin yerde kalmaması için bu dava benim için namus davası gibidir. Benim belediye başkanlığıma da mal olacağını bilsem, hayatıma da mal olacağını bilsem, bir daha saldırı yapacaklarını da bilsem bu davanın peşinden ayrılmayacağım. Çünkü üç tane çocuğum üç ay boyunca evden çıkamadı. Siz nedenini kendiniz araştırabilirsiniz. Bunun bir nedeni olmaz. Bunda bir neden arayacaksınız bana da denilsin bir nedeni varmış. Üç tane masum çocuğum günahı neydi. Bende bir nedeni yok bunun. Bir insanın birisini öldürmek için bir nedeni olamaz bence. Hepimiz Müslümanız. İnsanın insanı öldürme caizmidir. Bir nedeni yok, bir sorunun varsa mahkemeye gidersin hukuk önünde ararsın. Benim şu anda yaptığım gibi. Üç tane avukatımız var yanımızda. Üç tane avukatımızın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Adalet yerini bulsun, suçlu yerini bulsun, hak, hukuk yerini bulsun.

Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı
Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı
Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı
Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı
Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı
Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı
Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı
Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı

YORUMLAR
500

Abdullah Çatal, Kastamonu, Saldırı, Suikast, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı - Son Dakika


Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı         
17:48
Kolombiya'da 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'den 14 kişiye gözaltı Kolombiya'da 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'den 14 kişiye gözaltı         
17:44
İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı! İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!         
17:39
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50

Son Dakika Haberleri
17:48 3 gündür haber alınamayan baba, ırmak kenarında ölü bulundu
17:47 Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı
17:38 İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
17:36 Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı
17:20 Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!
17:09 "2030'da artık böyle yaşayacağız" diyerek detayları anlattılar! Sanal dünya teorisi ortalığı karıştırdı
17:07 Bodrum'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlara 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı
16:50 Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi
16:50 TFF takımların limitlerini açıkladı!
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 17:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Çatal'a suikast girişimi davasında yargılama başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement