Belediye Başkanı Çatal, Kütüphaneler Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla, Taşköprülüzadeler Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet eden Çatal, burada kitap da okudu.

Çatal, AA muhabirine, öğrencilere hijyenik bir ortam oluşturmak için ekiplerin günlük temizlik ve dezenfekte çalışması yaptığını söyledi.

Herkesin Kütüphaneler Haftası'nı kutlayan Çatal, "İnsanlığın geçmişten bugüne biriktirdiği ilmi, felsefi, tarihi, dini, iktisadi birçok değerin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan kütüphaneler, bilginin paylaşıldığı ve okuma alışkanlığının kazanıldığı önemli merkezlerdir." dedi.