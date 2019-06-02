Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Çaylı : " Barış, huzur ve sevgi dolu bir bayram diliyorum "
Son Dakika Güncel Haber

Belediye Başkanı Çaylı : " Barış, huzur ve sevgi dolu bir bayram diliyorum "

31 dakika önce

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Çaylı :
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Çaylı, mesajında barış, huzur ve sevgi dolu bir bayram dileğinde bulundu.

Çaylı'nın mesajı şöyle: "Sevgili Dostlarım, Kıymetli hemşehrilerim,

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek; şükürler olsun, millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk.Dini bayramlar; cömertliğin, rahmetin, bereketin bolluk içinde yaşandığı, milletin her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerdir. Ramazan ayı zarfında millet olarak büyük bir dayanışma, yardımlaşma örneği sergiledik. Mahallemizde, sokağımızda, şehrimizde yardıma muhtaç olanların elinden tuttuk; ekmeğimizi, suyumuzu komşularımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaştık; hamdolsun bir Ramazan'ı daha hakkıyla idrak etmemizin ardından bayram sevincine ulaştık.Ramazan ayında başta oruç olmak üzere yapılan tüm ibadetlerin, tüm hayırların, iyiliklerin, verilen sadaka ve zekatların kabul olunmasını Cenap-ı Hak'tan niyaz ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle başta Yenice'mizin saygıdeğer insanları olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, saygı, sevgi, muhabbet ve selamlarımı sunuyorum " dedi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:27 Kaynak: İHA
Huzur, Çaylı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 20:58:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Çaylı : " Barış, huzur ve sevgi dolu bir bayram diliyorum "
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]