Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a Milli Takım forması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a Milli Takım forması - Son Dakika

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a Milli Takım forması

6 saat önce

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a Badminton Milli Takım forması hediye edildi.

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a Milli Takım forması, System.String[]

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a Badminton Milli Takım forması hediye edildi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı tarafından Milli Takım forması hediye edildi. Geçtiğimiz günlerde Badminton Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3. olan Devrek Belediye Spor Kulübü sporcularına Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt forma, ayakkabı, eşofman gibi malzeme desteğinde bulunmuştu. Gösterdiği duyarlı davranıştan spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Türkiye Badminton Federasyonu Sporcuları ve diğer yetkililer Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Bozkurt'a Türkiye Badminton Milli Takım Forması hediye edildi.


Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, Badminton Antrenörü Mustafa Danacı ve sporcular Çetin Bozkurt'a yaptığı desteklerden ötürü teşekkür ederlerken, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik tarafından gönderilen Milli Takım Formasını makamda takdim ettiler. Kendisine hediye edilen forma için teşekkür eden Başkan Bozkurt,"Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla ilgilenmeleri ve yaşam biçimi haline getirerek profesyonel adımlar atmaları önemlidir. Biz Devrek Belediyesi olarak, her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Bunu hep söylüyoruz. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Geleceğimize ışık tutan gençlerimizi bir adım ileriye götürecek atılımların içinde olmak bizim için onur kaynağı. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e de bu nazik davranışından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Çetin Bozkurt, Selçuk Çetin, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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