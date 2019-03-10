Belediye Başkanı Çetin, Gökçeadalı Hayvanseverlerle Buluştu
1 saat önce
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, ilçede yaşayan hayvanseverlerle buluştu.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal
Çetin, ilçede yaşayan hayvanseverlerle buluştu.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Çetin, Gökçeada Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalıştıklarını söyledi.
Bu toplantılarla sokak hayvanlarının da sağlıklı ve düzenli bir yaşam sürmeleri için görüşmeler yaptıklarını belirten Çetin, amaçlarının sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu kaydetti.
Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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