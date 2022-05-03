Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi - Son Dakika
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Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi

03.05.2022 12:24

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi.

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi. Evden ilk belirlemelere göre cep telefonu, televizyon, bilgisayar ve battaniye çalındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu.

Bugün sabah saatlerinde eve giren çalışan ve Başkan Çetin'in ağabeyi Kazım Çetin, ilk olarak evdeki televizyon, telefon, bilgisayar ve battaniyenin çalındığını fark etti.

Kazım Çetin'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Başkan Çetin'in kuzeni İhsan Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün eve geldiğimizde hırsızlık olayını fark ettik. Telefon, bilgisayar ve televizyonu çalmışlar. Ekipler araştırma yapıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi

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Cep Telefonu, Soner Çetin, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi - Son Dakika
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