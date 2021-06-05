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Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı - Son Dakika

Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı

05.06.2021 15:13

Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, dalgıç ekibiyle birlikte bölgenin en gözde sayfiye yeri Küçük Kumla'da dalış gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı

BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, dalgıç ekibiyle birlikte bölgenin en gözde sayfiye yeri Küçük Kumla'da dalış gerçekleştirdi. İskeleden gerçekleştirilen dalışta Başkan Sertaslan'a çok sayıda kişi ve BAKUT ekibi de eşlik etti.

Son günlerde tüm Marmara Denizi'ni etkisini altına müsilaj devam ederken, deniz temizliğine dikkat çeken bir etkinlik Gemlik Belediyesi'nden geldi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yaklaşık beş metrelik dalış yaparak deniz dibindeki müsilajı inceledi. Dalış Kumla İskelesi'nden gerçekleşti. Dalgıçlar ise deniz dibinde biriken çöpleri topladı. Kıyıya yakın bölgelerde pek çok atık çıkarıldı.

"Çevreyi kirleten birini gördüğünüzde kafanızı çevirmeyin"

Denizdeki kirlilik ve müsilajın insan eliyle meydana geldiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: "5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekmek hem de bu sene hepimizi derinden etkileyen müsilaj durumunun Kumla'da ne halde olduğunu anlayabilmek adına bir dalış gerçekleştirdik. Hem de deniz altında temizlik yaptık. Gördüğünüz atıklar, BAKUT görevlisi arkadaşların yaptığı temizlik sonucu ortaya çıktı. Her fırsatta dedim ki, ben bu şehirde yaşayan insanlara güveniyorum. Ama bunu gördükçe mahcup oluyorum. Bunu gördükçe utanıyorum. Bunların hepsi insan eliyle ortaya çıkmış işler. Belediye nerede, büyükşehir nerede, Çevre Bakanlığı nerede demenin bir alemi yok. Bunu elbirliği ile biz yapıyoruz. Denizi bu hale biz sokuyoruz. Bunu görün ve aynı şeylere yapan birini gördüğünüzde sorumlu bir yurttaş olarak, kafanızı çevirip Allah kahretsin deyip gitmeyin! Üzülerek söylüyorum. Müsilaj denilen, bu yıl hepimizi görsel anlamda rahatsız eden şey aslında deniz altındaki yaşamı daha fazla rahatsız ediyor. Aşağı indiğimde anladım. Aşağıda gördüğünüz bu ölmüş organizmanın çöküntüleri yoğun şekilde mevcut. Bu günden başlarsak, bütün belediyeler eliyle, sadece Gemlik Belediyesi'nin, sadece Büyükşehir Belediyesi'nin yapacakları da yeterli değil. Bütün kurumlar ortak bir şey bu gün yapmaya başlarlarsa, "beş altı yıl sonra düzelme olur" diye umut edeceğiz. Bununla mücadele etmeyen, son elli yılın bütün idarecileri sorumlu ama her birimiz ayrı ayrı sorumluyuz. Bu tablo insan eliyle oldu, bu durum insana yakışmıyor. Sizler de dikkatli olun. Bu gün bizlere destek olan balıkadam arkadaşlara, BAKUT yetkililerine ve Gemlik Kent Konseyimize teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı
Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı
Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı
Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı

Mehmet Uğur Sertaslan, Marmara Denizi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı çevre gününde deniz salyası için dalış yaptı - Son Dakika


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