Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mahalle ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bilgin geçtiğimiz gün girdiği bir zücaciye dükkanında, dükkan sahibi ve çeyiz için alışveriş yapan ailenin sıkı pazarlığına denk geldi.
Pazarlığa müdahil olan başkan satıcı ve aile arasındaki 800 liralık fiyat farkını, düğün hediyesi olarak cebinden ödedi. Düğün hazırlığı yapan Gülnihal Çelik, hem başkan Bilgin ile karşılaşmış olmaktan hem de düğün hediyesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Babası İlhan Çelik ise başkan Bilgin'e teşekkür etti. Güzel anlar, mağaza personeli tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Belediye başkanı çeyiz pazarlığına denk geldi, 800 liralık fiyat farkını kendi ödedi - Son Dakika