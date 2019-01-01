Belediye Başkanı Çiftçi Yeni Yıl Açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm Şanlıurfalı hemşerilerinin yeni yılını en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm Şanlıurfalı hemşerilerinin yeni yılını en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Nihat Çiftçi, yeni yıl ile ilgili bir mesaj yayımladı. Çiftçi mesajında, "Başta tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize mutlu ve uzun ömürler dilerken, 2018 yılının birlik ve beraberliğimizin sürdüğü bir yıl olmasını dilerim. Bilindiği gibi 2018 yılında da çalışkan bir kadro ile çıktığımız bu yolda, gerek şehir merkezi gerekse de tüm ilçelerimizde halkımıza hizmetin en iyisini ulaştırabilmek için çalıştık. 'Halka Hizmet Hakka Hizmettir' mantığı ile hükümetimizin desteğiyle Şanlıurfalı kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına 13 ilçeye eşit ve adil bir hizmet anlayışı ile projeler geliştirerek açılışlarında bulunduk. Önümüzde ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir yerel seçimi yaşayacağız. Bu süreç içerinde 31 Mart yerel seçim tarihine kadar Şanlıurfalı kardeşlerimizin refahı noktasında dur durak bilmeden çalışacağız. Bir dakikamızı boş geçirirsek Şanlıurfa'ya ihanet etmiş olur anlayışı ile Büyükşehir Belediyesi kadrolarımız ile hep daha iyisi için çalışacağız. Türkiye'mizin 2023 hedeflerine Şanlıurfa olarak emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 yılında da Şanlıurfa'yı el birliği ile yarınlara taşıyacak proje ve çalışmaları halkımızın desteğiyle gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız. Tüm bu duygu ve düşüncelerim ile hemşehrilerimin yeni yılını kutlarken, birlik ve beraberliğimizin devam etmesini ve yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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