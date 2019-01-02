Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Çöl'e Ziyaretler

Belediye Başkanı Çöl'e Ziyaretler

1 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin, Sandıklı Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Çöl'e Ziyaretler, System.String[]
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin, Sandıklı Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.


Beraberinde şehit aileleri ve gazilerden oluşan bir heyetle Başkan Çöl'ü ziyaret eden Kumartaşlı, Sandıklı'da yapılan faaliyetleri yakından takip ettiklerini, şehit aileleri ile gazileri unutmayan, ailelerine destek olarak özel günler dışında da bir araya gelen Başkan Mustafa Çöl'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Çöl, "Afyonkarahisar'ın en büyük derneklerinden birisi olan Harp Malulü ve Şehitler Derneğinin yapmış olduğu bu nazik ve anlamlı ziyaret için başta şube başkanımıza, dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Vatan için canını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan bir kere daha rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, her zaman yanlarından bulunan ailelerimize göstermiş oldukları fedakarlıklardan dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Afyonkarahisar, Sandıklı, Güncel
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