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Belediye başkanı çöp topladı, temizlik yaptı

1 saat önce

Diyarbakır'ın AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, başlattığı temizlik seferberliği kapsamında cadde ve sokaklarda çöp topladı, temizlik yaptı.

Belediye başkanı çöp topladı, temizlik yaptı, System.String[]

Diyarbakır'ın AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, başlattığı temizlik seferberliği kapsamında cadde ve sokaklarda çöp topladı, temizlik yaptı.

Vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşamalarını hedefleyen Bağlar Belediyesince modern araçlarla yapılan temizlik çalışmalarına, farkındalık oluşturulması amacıyla Belediye Başkanı Beyoğlu da katılıyor.

İlçenin Körhat ile Fatih Mahallelerinde cadde ve sokaklarda, "Temiz bir çevre için el ele" sloganıyla yürütülen çalışmalarda da yer alan Beyoğlu, belediye ekipleri ile çöp topladı.

Karşılaştığı vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Beyoğlu, belediye olarak ilçede temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

"Amacımız sadece caddeleri temizlemek değil, tüm esnaf ve halkımızı bilinçlendirip şehrimizi tertemiz bir hale getirmektir. Bir şehirde yatırım, park, bahçe ve dev hizmetler yapabilirsiniz ancak o şehirde temizlik yoksa yapılan hizmetlerin hiçbir anlamı yoktur." diyen Beyoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştirerek ileriki günlerde tüm okullarda öğrencilere ve gençlere yönelik temizlikle ilgili kısa film ile bilgilendirme yapmayı planladıklarını aktardı.

Beyoğlu, cami, taziye evleri ve Kur'an kurslarında her gün modern araçlarla temizlik yapıldığına işaret ederek, ücretsiz sunulan bu hizmetlerle dini mekanların tertemiz olduğunu kaydetti.

"2020'de Bağlar'ı kentsel dönüşümle tanıştıracağız"

İlçede çarpık kentleşme bulunduğuna, binaların bir kısmının metruk olduğuna dikkati çeken Beyoğlu, "Tespit edilen harabe binaları yıkıp bunları ileride çocuklarımıza park alanı yapacağız. Tamamen çözüm inşallah kentsel dönüşümle olur. Kentsel dönüşüm için de ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2020'nin ilkbaharında Bağlar'ı kentsel dönüşümle tanıştıracağız." ifadesini kullandı.

Diyarbakır, AK Parti, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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