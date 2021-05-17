Belediye Başkanı Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Belediye Başkanı Covid-19'a yenik düştü

Erzincan merkeze bağlı, Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan merkeze bağlı, Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül, korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci kez Mollaköy Belediye Başkanı seçilen Kemal Şengül, geçtiğimiz 12 Nisan 2021 tarihinde korona virüse yakalandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Belediye Başkanı Kemal Şengül, bugün sabah saatlerine yaşama veda etti. - ERZİNCAN

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