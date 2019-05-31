Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Demir'den Kadir Gecesi mesajı
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Belediye Başkanı Demir'den Kadir Gecesi mesajı

1 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Demir'den Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demir, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanın sonuna gelinen günlerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.
Demir, mesajında şunları kaydetti:
"Kadir Gecesi ile bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin, ülkemiz ve milletimiz adına huzur ve bereket dolu günler getirmesini temenni ederim."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:58 Kaynak: AA
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