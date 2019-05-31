Belediye Başkanı Demir'den Kadir Gecesi mesajı
1 saat önce
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:58 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Faruk Demir
, Kadir Gecesi
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demir, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanın sonuna gelinen günlerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.
Demir, mesajında şunları kaydetti:
"Kadir Gecesi ile bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin, ülkemiz ve milletimiz adına huzur ve bereket dolu günler getirmesini temenni ederim."
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