Belediye Başkanı Demirbaş'a CHP ve İyi Parti'den Hayırlı Olsun Ziyareti
1 saat önce
Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ankara
'nın Çubuk
İlçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş
'a CHP
ve İYİ Parti
ilçe teşkilatı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatlarının ayrı ayrı ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, seçimlerin bittiğini ve artık Çubuk için çalışma vakti olduğunu söyledi.
Kendisi gibi rakiplerinin de seçim süreci boyunca Çubuk'u konuştuğunu ve ilçe için yapılması gerekenleri dile getirdiğini vurgulayan Demirbaş, "İnşallah Çubuk için en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız. Her zaman öneri ve eleştirileri dikkate alacağız. Bizim tek meselemiz Çubuk halkına hizmet etmektir." dedi.
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Aydos
ise Çubuk için yapılan tüm hayırlı çalışmanın yanında olacaklarını ve işleri takip edeceklerini belirtti.
CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan da seçim sonuçlarının ve yeni yönetimin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:52 Kaynak: AA
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