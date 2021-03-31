Belediye Başkanı Demirbaş, minik futbolcularla buluştu - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, alt yapıda futbol eğitimi alan minik futbolcularla görüştü.

Çubuk Belediyesi başkanlık binasında kendisini ziyaret eden Çubuk spor 1959 Kulübünün alt yapıda futbol eğitimi alan minik futbolcuları ile bir araya gelen Demirbaş, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çubukspor 1959 Kulübü Başkanı Ramazan Durut ve antrenörlerin de eşlik ettiği ziyarette çocuklarla sohbet eden Demirbaş, minik futbolcuların taleplerini de dinledi.

Herkesin spor yapmasını hedeflediklerini dile getiren Demirbaş, "İlçemizde milli ve manevi değerlerine sahip, ahlaklı ve inançlı, bilgili ve başarılı, spor ve sanatla ilgilenen gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de belediyemizin imkanları ölçüsünde var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Demirbaş, "Yeter ki siz kendinizi iyi yetiştirin ve hayata iyi hazırlanın. Biz her türlü talebinizi yerine getiririz. Yüzme havuzu ve spor kompleksi projemizin inşaatı hızla devam ediyor. Gençlik merkezimiz yakın zamanda açılacak. Spor yatırımlarımızda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. 2021 yılında da özellikle parklara yapacağımız yeni spor tesisleri ile 7'den 77'ye daha çok vatandaşımız spor yapma imkanı bulacaklar." diye konuştu.

Ziyaret, sporcularla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.