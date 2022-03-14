Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanlarını ziyaret etti

14.03.2022 16:03
Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren sağlık kuruluşuna ziyarette bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren sağlık kuruluşuna ziyarette bulundu.

Demirbaş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesini ziyaretinde sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki sağlık sektörünün ne kadar geliştiğini anlamaya olanak verdiğini belirten Demirbaş, bu alanda çalışanların yüzyıllar sonra bile anlatılacak mücadelenin kahramanları olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarına tüm Çubuk halkı adına teşekkürlerini ileten Demirbaş, "Hükümetimiz döneminde ülkemiz sağlık personeli, hastane sayısı, yatak kapasitesi, tedavi cihazları, sağlık turizmi gibi konularda dünyada kendini kanıtlamıştır. Tüm bu gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık sektörüne verdiği önemi göstermektedir. Elbette bunun yanında özverili bir şekilde çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının çok büyük emekleri vardır." dedi.

Türkiye'deki sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden çalışarak, yalnızca bir gün değil, her gün teşekkürü hak ettiğini vurgulayan Demirbaş, "Yaşadığımız bu pandemi dönemi sağlık çalışanlarının ne kadar ulvi bir görev icra ettiklerini bizlere hatırlatmış oldu. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin asıl kahramanları sağlık çalışanlarımız. Sağlık hizmetlerinde görev alan ambulans şoföründen profesörlere kadar tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Başkan Demirbaş, ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.

Demirbaş, daha sonra hastanedeki nöbetine giderken Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren sağlık memuru İsmail Karagöz'ün annesi Mediha Yolcu'yu evinde ziyaret etti.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Yolcu'yla bir süre görüşen Başkan Demirbaş, anne Yolcu'ya Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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Darbedilen doktor: Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi güvende yapabilmek Darbedilen doktor: Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi güvende yapabilmek Türkiye'de sağlık çalışanları iki gün grevde Türkiye'de sağlık çalışanları iki gün grevde

Baki Demirbaş, Tıp Bayramı, Türkiye, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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