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Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı

47 dakika önce

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, depreme bir okulda öğrencileri ziyaretinde yakalandı.

Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı, System.String[]

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, depreme bir okulda öğrencileri ziyaretinde yakalandı. Deprem anında yaşananlar kameralar tarafından kaydedilirken öğrencilerin hızla okulu boşalttığı görülüyor.


Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bugün öğle saatlerinde ilçede bulunan Yenibosna Anadolu Lisesinde bulunan öğrencileri ziyaret etti. Deprem öncesi bir sınıfa giren ve burada bulunan öğrencilere hediye taktim etmek isteyen Başkan Bahadır ve ekibi o esnada depreme yakalandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde hediyelerin verileceği sırada depremin olduğu görülüyor. Daha sonra okulda bulunan öğrenciler okulu hızla boşalttığı görülüyor. Yaşanılanlar sonrası öğrencilere seslenen Başkan Bahadır, öğrencileri sakinleştirdiği görülüyor. - İSTANBUL

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Yenibosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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