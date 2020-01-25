Belediye Başkanı depremzedeler için maaşını bağışladı - Son Dakika
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Belediye Başkanı depremzedeler için maaşını bağışladı

6 saat önce

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, bir aylık maaşını depremzedeler için bağışladı.

Belediye Başkanı depremzedeler için maaşını bağışladı, System.String[]

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, bir aylık maaşını depremzedeler için bağışladı.


Elazığ merkezli depremin hemen ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından başlatılan yardım kampanyasına Perşembe Belediyesi olarak katıldıklarını açıklayan Başkan Tandoğan, kendisinin de bir aylık maaşını deprem bölgesine bağışladığını söyledi.


Depremden sonra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile görüştüğünü belirten Tandoğan, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Belediye olarak kamyon ve iş makinelerimizi bölgeye göndermek için hazır bekletiyoruz. Gece topladığımız kıyafet ve ihtiyaç malzemelerini Büyükşehir Belediyesine teslim ettik. Bu arada bir aylık belediye başkanlığımı maaşımı da depremzedelere bağışlayarak yardım yapacağım" dedi. - ORDU

Mustafa Sayım Tandoğan, Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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