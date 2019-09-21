Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Dinçer, altyapı çalışmalarını inceledi
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Belediye Başkanı Dinçer, altyapı çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Dinçer, altyapı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Dağılgan Stadyumu etrafındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dinçer, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, her kesiminin kullandığı Dağılgan Stadyumu etrafından ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Stadyum etrafında belediye olarak kendilerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirten Dinçer, "Stadyum etrafında eksik görülen altyapı, üstyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ekiplerimiz yol boyama ve çizgi çalışmalarına devam ediyor. Aksaray genelinde belediyemizin altyapı, asfalt, yeni yol açma ve park çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır." diye konuştu.

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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