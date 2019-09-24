Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi
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Belediye Başkanı Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Sağlık köyü yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Dinçer, yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce görevi devraldıktan sonra kentteki altyapı çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Aksaray Belediyesi ekiplerinin günün her saatinde vatandaşlara hizmet etmek amacıyla her alanda çalışmalarına aralıksız devam ettirdiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Altyapıdan üstyapıya her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belirlediğimiz program çerçevesinde mahallelerimizin eksikliklerini gideriyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını anında çözüme kavuşturuyoruz. Belediyemizin ekipleri özveri ile çalışmalarına devam ediyor."

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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