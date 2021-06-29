Belediye Başkanı Dinçer, pazar esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, pazar esnafını ziyaret etti.

Dinçer ve beraberindekiler, salı pazarındaki esnaflarla sohbet ederek önlük ve çanta hediye etti.

Dinçer, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, toplumun her kesiminden vatandaşla ve tüm meslek guruplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni hayata geçecek projeleri esnafla paylaştıklarını aktaran Dinçer, "Esnafımız bizler için çok önemli. Yeni yapılan pazar alanlarından perşembe pazarı 1 Temmuz'da hizmete sunulacak. Hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurtuluş semt pazarımızda ise baştan aşağı bir yenileme ve modernizasyon çalışması yapılacak." dedi.

Pazar esnafı ise Başkan Dinçer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.