Belediye Başkanı Dinçer, restorasyonu tamamlanan tarihi yapıyı inceledi - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, restorasyon çalışmaları tamamlanan Melik Mahmut Gazi Hangahı'nda incelemelerde bulundu.

Yapının restore edilmesinin ardından yetkililerden bilgi alan Dinçer, gazetecilere, ecdat yadigarı birçok eser gibi halk arasında darphane olarak bilinen Melik Mahmut Gazi Hangahı'nın da ayağa kaldırılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Şehrin tüm değerlerini gün yüzüne çıkartmak içen gayret gösterdiklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Halk arasında darphane olarak bilinen Melik Mahmut Gazi Hangahı'nda çalışmalar büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip olan hangahda ilk olarak kazı çalışmaları yapıldı. Kazı çalışmalarının ardından açığa çıkan bu tarihi yapı dönemin mimari özellikleri dikkate alınarak restore edildi. Burada artık inşallah kültürel faaliyetler yapılabilecek."