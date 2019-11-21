Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Doğan İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın taziyesine katıldı
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Doğan İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın taziyesine katıldı - Son Dakika

Belediye Başkanı Doğan İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın taziyesine katıldı

6 saat önce

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, çöken iskelenin altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Korkut Küçükcan'ın taziyesine katıldı.

Belediye Başkanı Doğan İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın taziyesine katıldı, System.String[]

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, çöken iskelenin altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Korkut Küçükcan'ın taziyesine katıldı.


Gaziantep'in Karkamış İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan ile CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat, geçtiğimiz günlerde cami iskelesinin çökmesiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mühendis Korkut Küçükcan'ın taziye katıldı. Doğan ve Polat, İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın ailesine başsağlığı diledi. - GAZİANTEP

Ali Doğan, Karkamış, Korkut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
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