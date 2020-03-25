Belediye Başkanı Doğru'dan risk gurubundakilere uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Doğru'dan risk gurubundakilere uyarı - Son Dakika

Belediye Başkanı Doğru'dan risk gurubundakilere uyarı

6 saat önce

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan Arabanlılara "Sağlığınız İçin Evde Kalın, Sokağa Çıkmayın" çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Doğru'dan risk gurubundakilere uyarı, System.String[]

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan Arabanlılara "Sağlığınız İçin Evde Kalın, Sokağa Çıkmayın" çağrısında bulundu.


Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan Arabanlı vatandaşlara uyarıda bulundu. "Sağlığınız İçin Evde Kalın, Sokağa Çıkmayın" çağrısında bulunan Doğru, kendi sağlığınız ve yakınlarınızın sağlığı için sokağa çıkmayın uyarısını yaptı.


"Her vatandaş bizim için kıymetli"


Her vatandaşın kendileri için kıymetli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Doğru, "Araban ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşayan tüm vatandaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin tümünüz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu süreçte herkes dikkatli olsun ve gereken önlemleri alarak evde kalmanız hayati önem taşıyor" dedi.


Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Hepimizin bildiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz genelinde etkisini her geçen gün arttıran Kovid-19 salgınından dolayı oldukça kritik süreçlerden geçiyoruz. Korona virüs tehlikesi ülkemizde de ne yazık ki can kaybına neden olmaktadır. Bu sayının artmaması Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak elbette ki en büyük temennimdir. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Risk altında bulunan ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerimizde yaşayan siz değerli büyüklerimize yönelik alınan bu kararla ilgili 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin uyması oldukça önemli. Başta kendi sağlığınız olmak üzere ailenizin, sevdiklerinizin, komşularınızın kısacası tüm Araban'ımızın sağlığını korumak adına sokağa çıkmamanız yönünde çağrıda bulunuyorum. İnsandan insana bulaşan ve hayati sonuçları olan bu virüs hafife alınmamalıdır. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesi ile hareket etmeyiniz, dışarı çıkmayınız. Araban Belediyesi olarak da Korona virüsün Araban'ımızı etkilememesi için belediyemizde oluşturduğumuz ekiplerimiz ile ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarında, esnaflarımızın işyerlerinde ve hanelerde sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru olarak inanıyorum ki Koronavirüs tehlikesini birlikte aşacağız, aşacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hasan Doğru, Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:16 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:11:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı Doğru'dan risk gurubundakilere uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]