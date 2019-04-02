Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması

Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması

10 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası teşekkür mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası teşekkür mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, mesajında, "Umudu olmayanlar geleceği kurgulayamazlar. Yerelde iktidar olmayanlar genelde de iktidar olmazlar." İfadelerini kullandı.

Kırşehir ailemdir diyen Belediye Başkanı Ekicioğlu'nun halka mesajı şöyle;

"31 Mart yerel seçimleri, güzel şehrimiz Kırşehir'in geleceğini yeniden belirlemenin ve demokrasiyi yeniden hakim kılmanın seçimi olarak tarihimize yazılmıştır.

En yeni, en dinamik ve en uzun vadeli hedefi olan ve umudu beraber ektiğimiz siz Kırşehirli Hemşerilerimi yapmış olduğunuz tercihten dolayı canı gönülden kutluyorum.

Bizler hep birlikte temiz bir Kırşehir özlemi ile yola çıktık. Sokaklarıyla, parklarıyla yollarıyla, trafiğiyle, kültür-sanat alanlarıyla, spor tesisleriyle yaşanabilir bir kent oluşturmak için hep birlikte çalışacak ve projeler üreteceğiz.

Sürecimizin her aşamasında birlikte karar alıp birlikte uygulayacağımız projeleri oluşturduk. Demokrasinin hedefe ulaşıldığında inilecek bir teren olmadığını birlikte kanıtlayacağız." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:04 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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