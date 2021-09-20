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Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası'nı değerlendirdi - Son Dakika

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası'nı değerlendirdi

20.09.2021 14:38
Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası'nı değerlendirdi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 34.'sü gerçekleştirilen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında basın toplantısı düzenledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 34.'sü gerçekleştirilen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Belediye İşletmesi olan Ağalar Konağında düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, kutlamalar kapsamında düzenlenen resmi devlet törenindeki protokol konuşmalarında şehirde bulunan yetkililere konuşma hakkının verilmemesini eleştirdi. Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşen ne varsa yaptık. Ahilik kültürü ve ahilik felsefesinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde ve Ahi Evran-ı Veli'nin öğretilerinin de bizlere bıraktığı miras ışığında bu yıl, UNESCO 40. Genel Konferans kararıyla Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yıl dönümü; Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü ve Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı. 2021 yılının UNESCO tarafından 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlanmasının Kırşehir'de esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtmek isteriz" dedi. Kutlamalar kapsamında yerel dinamiklerin de desteklenmesinin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Ahilik Haftası Kutlamaları Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmakta. İllerde yapılan bu ve buna benzer programların ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından desteklenmesi elbette önemlidir. Ancak, bunu yaparken yerel dinamikler ve onların temsilcilerinin görüş ve önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Söz hakkının yerel dinamiklere verilmemesi ise üzüntü ile karşılanmıştır" diye konuştu.

Basın temsilcilerinin sorularının ve görüşlerinin alındığı toplantıda düşüncelerini aktaran CHP Milletvekili Metin İlhan ise yerelde yaşanan sorunlar hakkında istişare yapmanın önemli olduğunu söyledi. - KIRŞEHİR

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası'nı değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahilik Haftası, Kırşehir, Ahilik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası'nı değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası'nı değerlendirdi - Son Dakika
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