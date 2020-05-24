KIRŞEHİR (İHA) – Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşliğin sembolü olduğunu söyledi.

Ekicioğlu, "Toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, barış ve huzurun egemen olduğu bayramlar, yaşadığımız zor günleri bir nebzede olsa unutturmakta, umudu yeşertmektedir. Toplumca yaşadığımız acılarımızın, kırgınlıklarımızın ve düşmanlıklarımızın son bulması için hepimize bir nebze de olsa umut vermektedir" dedi. Ramazan Bayramı'nın buruk şekilde geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, mesajında; "Ramazan Bayramı'nı buruk bir şekilde idrak ediyor; Dünyamız'ı ve ülkemiz'i esir alan Coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sevdiklerimizden ayrı bir şekilde evlerimizde geçiriyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki; birlik ve beraberlik içerisinde, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konularındaki hassasiyetimizi esnetmeden sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza umudum tamdır. Bayramlar; aynı zamanda, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR