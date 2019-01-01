Belediye Başkanı Ekinci'den Yeni Yıl Kutlaması

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019 yılının Türkiye'ye birlik, beraberlik, huzur ve refah getirmesini diledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019 yılının Türkiye'ye birlik, beraberlik, huzur ve refah getirmesini diledi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ekinci yeni yıl mesajında, "2018 yılını geride bıraktık. Yepyeni umutlarla ve daha büyük bir mücadele azmiyle 2019 yılına merhaba diyoruz. 2019 yılının tüm insanlığa huzur, sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. 2019 yılının başta Türkiye olmak üzere Şanlıurfa'mız, Eyyübiye'miz ve bölgemiz için büyümeye ve gelişmeye, huzur ve kardeşliğin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın katlanarak artmasına vesile olmasını ümit ediyoruz. Eyyübiye için 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. Yeni yılda da verilen görev ile birlikte çalışmalarımıza ve projelerimize ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 2019 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ve İslam coğrafyasına barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

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