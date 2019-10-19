Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu

Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu

51 dakika önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ekinci, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan muhtarlar ile çalışmaktan ve birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediye olarak halka hizmet noktasında muhtarların yanlarında olduğunu aktaran Ekinci, "Sorgun'u yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Bunu yaparken sizlerden alacağımız geri dönüşler ve sizlerin bizlere söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep işbirliği içerisinde çalıştık. Bundan sonraki süreçte de kimseyi ayrıştırmadan, her mahalleye eşit hizmet ederek kıymetli halkımıza en iyiyi vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekinci, bütün muhtarların gününü kutladı.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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