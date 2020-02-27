Belediye başkanı elinde süpürge ile sokakları süpürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanı elinde süpürge ile sokakları süpürdü - Son Dakika

Belediye başkanı elinde süpürge ile sokakları süpürdü

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Belediye Başkanı Şener Söğüt, farkındalık oluşturmak adına gönüllü temizlik üyeleriyle birlikte elinde süpürge alarak ilçe sokaklarını süpürdü.

Belediye başkanı elinde süpürge ile sokakları süpürdü, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Belediye Başkanı Şener Söğüt, farkındalık oluşturmak adına gönüllü temizlik üyeleriyle birlikte elinde süpürge alarak ilçe sokaklarını süpürdü.


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gönüllü temizlik üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de gönüllü temizlik üyeleriyle birlikte yeleğini giyerek eline aldığı süpürge ile ilçenin sokaklarını süpürdü. Etkinliğe; organizasyonun öncülerinden olan eczacı Caner Göçmez, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Etkinlik öncesinde bu organizasyonda emeği geçen eczacı Caner Göçmez'e teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, "Farkındalık oluşturacak bu tür organizasyonlara bizler her zaman destek olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Bugün de temiz çevre, temiz toplum ve temiz insan olmak için bir araya eldik. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve ülke bırakmak istiyorsak, önce kendimiz korumalıyız. Bu bizim için çok önemli bir görev ve ödev. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz gerçekten 24 saat esasıyla büyük bir özveriyle çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama vatandaşlarımızdan da çevre konusunda daha hassas ve duyarlı olmalarını istiyorum. Bu kent hepimizin" dedi.


Etkinlikte Başkan Söğüt ve katılımcılar, Tuğrul Caddesi'nden başlayarak sahile kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik alanı süpürdü. Toplanan çöpler temizlik işleri müdürlüğü ekiplerine edilirken, esnaf ve vatandaşlara da temizlik ve kirletmemekle ilgili broşürler dağıtıldı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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