Belediye başkanı engelli çocuk için yol yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yolları bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan ve evine rahat bir şekilde gidip gelemeyen engeli çocuk, irtibata geçtiği belediye başkanı tarafından yolu yapıldı.



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Deren kırsal mahallesinde yolların bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan, evine rahat bir şekilde girip çıkamayan 12 yaşındaki İbrahim Ceylan, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya mesaj göndererek evin yolunu yapılmasını istedi. Yalçınkaya'da iletiye dönüş yaparak engelli çocuğun yolunun yapılması için talimat verdi. Belediye ekipleri tarafından bir günde yolu yaparak Ceylan'ın rahat bir şekilde gezmesini sağladı.



"Şimdi artık rahat bir şekilde gidip geleceğim"



Artık daha rahat bir şekilde dışarı çıkıp dolaşacağını belirten İbrahim Ceylan, "Ben engelliyim. Belediye başkanına mesaj attım. Tekerlekli sandalyem yürümüyor, evimin önü çamur. Mesajdan sonra bana hemen dönüş yapıldı. İş makineleri ile yolumuzu yapıyorlar. Şimdi artık rahat bir şekilde gidip geleceğim Allah ondan razı olsun" dedi.



İbrahim'in babası İsa Ceylan ise," Çocuğum benim telefonumla belediye Başkanımıza mesaj atmış. Çocuğum doğuştan engelidir. Evimizin önü çamur ve engelli çocuğum tekerlekli sandalyesi ile yürüyemiyor. Sağ olsun belediye başkanımız mesajı görür görmez bize dönüş yaptı. Aynı anda iş makinelerini ve çalışanları bize göndererek şu anda evimizin önünü yapıyor. Çocuğum artık rahat bir şekilde artık istediği yere gidip gelecek. Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Garibanların yanında ilk duran belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA