Belediye başkanı, Engelliler Haftası'nı işaret diliyle kutladı - Son Dakika

Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, işaret diliyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Gümüş, Engelliler Haftası dolayısıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

Paylaşımında "Sizleri seviyorum" ifadesini kullanan Gümüş, işaret diliyle, "Merhaba sevgili hemşehrilerim. Sevgide hiçbir engelin olmadığına inanıyorum. Hayatınızı kolaylaştırmak için daha çok çalışacağız. Sizleri seviyorum. Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun." dedi.

Gümüş, yaptığı açıklamada, engelli vatandaşları evlerinde sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret ettiklerini kaydetti.