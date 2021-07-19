Belediye Başkanı Ergin'den kurban pazarı denetimi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkan Mesut Ergin, Kurban Bayramı öncesi, Ayvalık Kabristanı karşısında kurulan kurban satış yerinde denetleme yaparak incelemelerde bulundu.

Küçük ve büyükbaş hayvan satan yetiştiricilerle sohbet eden Başkan Ergin, kurbanlık fiyatlar ve satışlar hakkında bilgi aldı.

Ergin, dileyen vatandaşların kurbanlık etlerini Ayvalık Belediyesi Aşevi'ne bağışlayabileceklerini duyurdu.

Satıcılara, hijyen kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatan Başkan Ergin, alışveriş sırasında koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamaları konusunda da uyardı. Ayvalıklıların huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Başkan Ergin, kurban kesim ve satış yerlerinde denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini söyledi. - BALIKESİR