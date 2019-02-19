Belediye Başkanı Ergül'den Görev Süresi Değerlendirmesi

Sinop
Belediye Başkanı Baki Ergül
, "Sinop'a karşı görevimizi yaptık, seçime katılma gibi bir durumum yok. Yeni aday arkadaşlarımız eğer yönetim açısından bizim görüşlerimi almak isterlerse de yardımcı oluruz." dedi.
Ergül, belediye başkan yardımcılarıyla Belediye Nikah ve Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 10 yıllık görev süresini değerlendirdi.
Acısıyla, tatlısıyla görev süresini doldurmak üzere olduklarına işaret eden Ergül, şöyle konuştu:
"Sinop'a karşı görevimizi yaptık, seçime katılma gibi bir durumum yok. Yeni aday arkadaşlarımız eğer yönetim açısından bizim görüşlerimi almak isterlerse de yardımcı oluruz. Geriye dönük baktığımızda, 10 senedir Sinop'ta hep birlikte bazı şeylere imza attık. Belediye çalışanları olarak, basın mensupları olarak, Sinop halkı olarak.... Daha yapılacak birçok şey vardı ama artık bizim yapamadıklarımızı yeni gelen arkadaşlar yapar. Sinop'un turizm olarak geleceğinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü insan potansiyeli var."
Ergül, tecrübelerini göreve talip olan başkan adaylarıyla da istemeleri halinde paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.