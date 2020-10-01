Belediye Başkanı Eroğlu itfaiyecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Eroğlu itfaiyecilerle bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 306. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında itfaiyecilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Eroğlu itfaiyecilerle bir araya geldi, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 306. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında itfaiyecilerle bir araya geldi.

İtfaiye Teşkilatının 306'ncı yıl dönümü dolayısıyla Hıdırlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa katılan Eroğlu, canı pahasına görev yapan itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Eroğlu, teşkilatta görev alanların işlerini büyük bir aşk ve şevkle yaptığını anlatarak, "Can güvenliği anlamında birçok tehditler içerse de cansiperane mücadele ettiğinizi görüyoruz.

Göğsünü gere gere yangına, sele, afetlere koşmanızla sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Yazmacılar sitesi ile bir süre önce büyük bir AVM'de üzücü yangınlar meydana geldiğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"İçimiz yandı, bir işletmenin, emeğin nasıl yandığını o gün gördük ve sizler cansiperane mücadele ettiniz. Elimizden geldiğince kurtarmaya çalıştık. Yangının etrafa yayılmasını önleyerek, hiç istemediğimiz bu yangını çok kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardık. Acıyı da sevinci de yaratan yüce Allah'tır. Önemli olan bunlara göğüs gerebilmek, bu imtihanı kazanabilmektir. Allah sizlerden razı olsun."

Eyüp Eroğlu, İtfaiye, Ateşe, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Eroğlu itfaiyecilerle bir araya geldi - Son Dakika

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