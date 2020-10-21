Belediye Başkanı Eroğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu.

Eroğlu, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Erenler Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tokat'ın kendine has bir huzur ortamının olduğunu anlatan Eroğlu, "Tarihinde hiç kargaşa yok ve biz bunu daha da pekiştirmek istiyoruz. Evliya Çelebi'nin de dediği gibi, havası hoş şehirde insanlar kin tutmaz, nefret nedir bilmezler. Ahilik geleneğini yıllardır sürdüren ve asırlardır gönlünü ve kapısını halka açık tutan Tokatlı esnaflarımızı ziyaret etmeye onların istek ve taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızla iç içe, hemhal olmaya devam ettik. Bugün de Gaziosmanpaşa Bulvarı'mızdaki ve Erenler Mahallesi'ndeki esnaflarımızı ziyaret ettik." dedi.

Tokat Belediyesi olarak tüm kararları halkla, esnafla birlikte aldıklarını belirten Eroğlu, "Pandemi süreci dolayısıyla iş yerlerini açamayan esnaflarımız oldu. Belediye olarak sürecin ilk gününden itibaren esnaflarımızın yanında olduk ve elimizi taşın altına koyduk. Bizim esnafımız her daim örnek gösterilmiştir. Bu sürecin de Allah'tan geldiğine inanarak asla isyan etmemiş ve asla da pes etmemiştir. Devlet-millet ele ele bu süreci inşallah atlatacağız. Bizlere kapılarını ve gönüllerini açarak, zamanlarını, güler yüzlerini, selamlarını esirgemeyen tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı kazançlar nasip etsin." diye konuştu.