Belediye Başkanı Eroğlu'ndan ziyaret - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye meclis üyeleriyle Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya'yı ziyaret etti.

Her zaman esnafın yanlarında olduklarını belirten Eroğlu, esnaflara destek olmak amacıyla belediye meclisi tarafından Çekenli İş Merkezi' ve otogardaki yazıhanelerin kiralarında artış yapılmadığını söyledi.

Üç yıla yakın süredir Tokat'ta hem esnafın sorunuyla ilgilenen, odaları birleştiren, beraberce yol yürüyen ve milletvekilleri, yerel yöneticilerle irtibatı sağlayan ve güzel bir ortam oluşturan Çankaya ve diğer oda başkanlarına teşekkür eden Eroğlu, "Allah bu güzelliği, bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tokat esnafı ariftir, her daim örnek gösterilen insanlardır. Pandemi sürecinde de bunu gördük. Bir kez dahi süreçten dolayı isyan etmeyerek, pes etmeden, Allah'tan geldiğine inanarak, devlet-millet el ele vererek çok önemli bir çalışmaya da imza attılar. Bizler de Tokat Belediyesi olarak maddi manevi destek vermeye çalıştık." dedi.

Çankaya da belediyenin her zaman esnafın, sanatkarın yanında olduklarına işaret ederek, "Pandemi sürecinde de her türlü yardımlarla yine esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bize yeteriz sloganıyla her daim hareket ediyoruz. Tokat için, ülkemiz için ne gerekiyorsa bunu gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu süreçte servisçilerimiz, kahveci esnafımız, lokantacı esnafımızın bir bölümü ve okul kantinlerimiz daha çok sıkıntılı. Başkanımızdan bu konuda destek istedik. İnşallah bu zorlu sürecinde üstesinden geleceğiz." diye konuştu.