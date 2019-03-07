Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Ertürk'ün Mezuniyet Heyecanı

Belediye Başkanı Ertürk'ün Mezuniyet Heyecanı

1 saat önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Belediye Başkanı Ertürk'ün Mezuniyet Heyecanı, System.String[]
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ertürk diplomasını, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertürk, öğrenmenin yaşının olmadığını belirtti.

İkinci kez lisans programından mezun olmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:

"Böylece 25 yıllık bir hayalim daha gerçek oldu. İki yıl önce kızım Vildan da aynı okul ve aynı bölümden mezun olmuştu. Kızımla aynı okulu bitirmek de benim için ayrı bir övünç kaynağı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Ali Haberal'a, Dekan Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Dr. Serap Buyurgan ve Dr. Öğretim Üyesi Eylem Tataroğlu hocalarım başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca yine Başkent Üniversitesi'nde Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine başlamanın da heyecanını yaşıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Kahramankazan, Başkent Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!

Eren ve Mert Turgut, Siyah Tişörtle Anılacak Usta Sanatçı Bülent Ersoy, Zatürre Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Ertürk'ün Mezuniyet Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]