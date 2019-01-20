Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Eşkinat'tan Ziyaret

Belediye Başkanı Eşkinat'tan Ziyaret

34 dakika önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Eşkinat'tan Ziyaret, System.String[]
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eşkinat kent hakkında Şahin'e bilgiler verdi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Eşkinat'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik! Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:01:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Eşkinat'tan Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]