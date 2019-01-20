Belediye Başkanı Eşkinat'tan Ziyaret
34 dakika önce
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eşkinat kent hakkında Şahin'e bilgiler verdi ve yeni görevinde başarılar diledi.
Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Eşkinat'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:27 Kaynak: AA
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