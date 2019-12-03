Belediye başkanı farkındalık için görme engelli oldu

Kocaeli'de 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında düzenlenen panele katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, farkındalık için gözlerini kapatıp bastonla merkezde dolaştı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında "Engelsiz Bakış" adı altında bir panel düzenledi. İzmit ilçesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panel için kültür merkezine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, görme engellilerin empati yöntemi ile anlanamayacağına farkındalık oluşturmak için görme engelli oldu. Gözlerini görmeyi engelleyen bir gözlükle kapatıp, eline görme engelli bastonu alan Büyükakın, kültür merkezinde yön bulmaya çalışıp nesneleri eliyle dokunup tanımaya çalıştı. Yön bulmakta güçlük çeken Büyükakın, daha sonra akıllı görme engelli bastonunu kullanmaya çalıştı.



"Onların yaşamları farklı şekilde değerlendirilmeli"



Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Başkan Büyükakın, "Biz gözümü gözlükle örttüğümüzde, kulaklarımızı duymaz hale getirdiğimizde engellileri anlamış olmuyoruz. Onların yaşamları farklı şekilde değerlendirilmeli. Temel olarak yapmamız gereken şey, bir işe başladığımızda neler yapmamız gerektiğini onlara sormak. Bir konuda karar alırken onların da fikirlerini öğrenmemiz gerekiyor. Empati yaparak engelleri aşmamız zor. Bence 3 Aralık Engelliler Günü kutlu olmasın. Kutlu olacak bir şey yok. Sadece 3 Aralık Günü hak ettiği gibi ele alınsın, engellilerimin nasıl bir şey olduğunu engelliler ile beraber anlatalım. Az önce yaptığımız uygulamada bunu yapmaya çalıştık. gözüne bir bant takıp göremez hale getirerek görme engellileri anlamanın yanlış olacağını mesajını verdik" dedi.



Büyükakın daha sonra katıldığı panelde katılımcılara engellileri anlamanın empati ile olamayacağı konusunda uyarılarda bulundu. - KOCAELİ