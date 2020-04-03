Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilerle kar temizledi - Son Dakika

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Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilerle kar temizledi
6 saat önce
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ardahan Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, karla mücadele ekipleriyle birlikte kar temizleme çalışması yaptı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:08 Kaynak: İHA
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