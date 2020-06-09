Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Gaziantep'in ağız tadı geldiyse Türkiye'nin de geldiğine inanıyoruz" - Son Dakika

Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Gaziantep'in ağız tadı geldiyse Türkiye'nin de geldiğine inanıyoruz"

Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Gaziantep'in ağız tadı geldiyse Türkiye'nin de geldiğine inanıyoruz" Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen...

Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Gaziantep'in ağız tadı geldiyse Türkiye'nin de geldiğine inanıyoruz"

GAZİANTEP - Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası verilmeye devam ediliyor.

İlk dün verilen sertifikanın ardından bugün de eğitimlerini tamamlayan iki iş yerine daha sertifikaları verildi.

Sertifika törenin de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ile birlikte Türkiye'nin de ağız tadının geldiğini belirterek, "Pandemiyle birlikte biz artık sağlıklı kentinde başkentiyiz. Biz artık hijyende, kalitede iddiası olan bir şehiriz. Ticaret odasıyla birlikte şehrin restoranları ile ilgili bir çalışma yaptık. Sertifikaların ardından denetim yapıyoruz ve büyük biri kampanya ile 'ağzımızın tadı geldi' diyoruz. BU Şehrin ağzının tadı geldiyse Türkiye'nin ağız tadının geldiğine inanıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından eğitimlere katılan restoran çalışanlarına ve denetimlerden geçen restoranlara 'fıstık gibi' sertifikaları verildi.

Belediye Başkanı Fatma Şahin: Gaziantep'in ağız tadı geldiyse Türkiye'nin de geldiğine inanıyoruz

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Fatma Şahin: 'Gaziantep'in ağız tadı geldiyse Türkiye'nin de geldiğine inanıyoruz' - Son Dakika

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