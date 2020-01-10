Belediye Başkanı Fatma Şahin halk buluşmasında - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.



Toplantıda; Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagöz Mahallesi'nin park ihtiyacını gidereceklerini belirten Başkan Fatma Şahin, mahalleye 2 bin metrekarelik bir parkın yapılacağının müjdesini verdi. Sosyal belediyecilik anlayışından hareket ettiklerini belirten Başkan Şahin, haftanın belirli günlerinde gerçekleştirdiği Halk Buluşması'na devam etti. Şahin, teknik ekibiyle birlikte muhtarları ve vatandaşları makamında ağırladı, sıkıntılarını dinledi. Öte yandan sosyal ve çevresel konuların da ele alındığı buluşmada, vatandaşa daha iyi hizmet sağlamak amacıyla Başkan Şahin, ilgili teknik ekibiyle istişare yaptı, toplantının daha verimli geçmesini sağladı.



Şahin, bu buluşmalarda belediyeyle vatandaş arasında iyi bir iletişim kurmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Sizlerin sıkıntılarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Bu nedenle her şeyden önce derdinizi iyi anlamalıyız. Sözleriniz ben ve teknik ekibim için çok önemlidir" diye konuştu. - GAZİANTEP