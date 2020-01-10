Belediye Başkanı Fatma Şahin halk buluşmasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Fatma Şahin halk buluşmasında - Son Dakika

Belediye Başkanı Fatma Şahin halk buluşmasında

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Fatma Şahin halk buluşmasında, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.


Toplantıda; Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagöz Mahallesi'nin park ihtiyacını gidereceklerini belirten Başkan Fatma Şahin, mahalleye 2 bin metrekarelik bir parkın yapılacağının müjdesini verdi. Sosyal belediyecilik anlayışından hareket ettiklerini belirten Başkan Şahin, haftanın belirli günlerinde gerçekleştirdiği Halk Buluşması'na devam etti. Şahin, teknik ekibiyle birlikte muhtarları ve vatandaşları makamında ağırladı, sıkıntılarını dinledi. Öte yandan sosyal ve çevresel konuların da ele alındığı buluşmada, vatandaşa daha iyi hizmet sağlamak amacıyla Başkan Şahin, ilgili teknik ekibiyle istişare yaptı, toplantının daha verimli geçmesini sağladı.


Şahin, bu buluşmalarda belediyeyle vatandaş arasında iyi bir iletişim kurmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Sizlerin sıkıntılarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Bu nedenle her şeyden önce derdinizi iyi anlamalıyız. Sözleriniz ben ve teknik ekibim için çok önemlidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekerlekli sandalyesiyle alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti
Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
19:30 Feci kazaya ilişkin 1 gözaltı - Son Dakika
19:30 Denizli'de inşaatta meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı - Son Dakika
19:29 "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi açıldı - Son Dakika
19:28 Tekirdağ'da ışık ihlali yapan sürücü, otomobile çarpınca yaşamını yitirdi - Son Dakika
19:28 Spor çaykur rizespor - akhisarspor 2-2 - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 19:35:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı Fatma Şahin halk buluşmasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]