Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Geylani, projeleri anlattı
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Geylani, projeleri anlattı

Belediye Başkanı Geylani, projeleri anlattı

6 saat önce

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediyenin yaptığı hizmetler ve planlanan projeleri anlattı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediyenin yaptığı hizmetler ve planlanan projeleri anlattı.

Belediye meclis salonunda gazetecilerle bir araya gelen Geylani, Rahva bölgesinin imara açılması, alt ve üst yapı çalışmaları, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalar ile yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Rahva bölgesindeki imar sorununu kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirten Geylani, söz konusu bölgede kimsenin mağdur edilmeyeceği şekilde planlama yapacaklarını söyledi.

İlçede 120 bin metrekarenin üzerinde sathi kaplama asfalt çalışması yaptıklarını aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"70 bin metrekareye yakın kilitli parke taşı döşeme çalışması yaptık. Altyapı çalışması biten her sokağımızda da yapmaya devam edeceğiz. Her hafta gerçekleştirdiğimiz konserlerin dışında haftanın üç günü de çocuklarımıza yönelik şenlikler düzenledik. Birçok alanda kurs açtık. İhtiyaçlarını gideremeyen engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik evde bakım hizmetini başlattık. Kültür merkezimizi revize ediyoruz. Kuracağımız güneş panelleriyle kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Sahil yolu ve ilçe merkezindeki bazı kesimleri kapsayan bisiklet yolu oluşturarak halkın hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Belediye Başkanı Geylani, projeleri anlattı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama: Zehirli otlar karıştı
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar son bir ayın en düşük seviyesine geriledi Amerika'da düğünde şaşkına çeviren kare! Nedimelerin pozu tartışma yarattı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 11:21:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Geylani, projeleri anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]